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Ekonomi Bakan açıkladı: Ödemeler başladı
Ekonomi

Bakan açıkladı: Ödemeler başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün itibarıyla 185 bin 241 çay üreticisine, 749 milyon 488 bin 735 lira budama tazminatı ödemesinin başladığını bildirerek "Çay üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 21:47:00 -
Bakan açıkladı: Ödemeler başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün itibarıyla 185 bin 241 çay üreticisine, 749 milyon 488 bin 735 lira budama tazminatı ödemesinin başladığını bildirerek "Çay üreticilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kirişci, Twitter hesabından, çay üreticilerine yapılan ödemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Kaliteli çay yaprağı temini amacıyla bu sene yeniden başlatılan 1/7 oranında verim budamasına tabi tutulan ruhsatlı çay alanlarında, budamadan doğan gelir kaybının telafisi için dekara 7035 lira ödeme yapılmasına dair düzenleme gerçekleştirildiğini belirten Kirişci, "Bugün itibarıyla 185 bin 241 çay üreticimize, 749 milyon 488 bin 735 lira budama tazminatı ödemesi başladı. Çay üreticilerimize hayırlı olsun." ​​​​​​​ifadelerini kullandı.

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