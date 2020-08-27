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Ekonomi Bakan açıkladı! Giresun'da GSM faturaları 1 ay ertelendi
Ekonomi

Bakan açıkladı! Giresun'da GSM faturaları 1 ay ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketini yaşayan Giresun’daki vatandaşların Ağustos ayı mobil telefon faturalarının ödemelerinin 1 ay ertelendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:18:00 - 2020-08-27 11:31:52
Bakan açıkladı! Giresun'da GSM faturaları 1 ay ertelendi

Giresun geçtiğimiz günlerde büyük bir sel felaketi yaşamıştı. Özellikle Dereli, Tirebolu ve Doğankent ilçelerinde maddi hasarın boyutu büyük oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarihinin en büyük felaketini yaşayan Giresun’da vatandaşların zor bir durumda kaldığına dikkat çekerek selde zarar gören vatabdaşlara her türlü yardımda bulunacaklarını ve ekonomik açıdan zor durumda bırakmayacaklarını belirtti.

Devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Vatandaşın derdi bizim derdimiz. Tek yürek olup bölgede vatandaşımızın yanındayız. Devletimiz güçlü. Nice badireleri atlattık. Bu sıkıntımızı da el birliği ile atlatacağız” dedi.

22 Ağustos’ta bölgede meydana gelen selin geride ciddi bir enkaz bıraktığına dikkat çeken Karaismailoğlu, şehirde selin bıraktığı izlerin hızla silinmesi için büyük bir gayret gösterdiklerini söyledi.

Ağustos ayı faturaları ertelendi

Bakan Karaismailoğlu, sel bölgesindeki vatandaşların Ağustos ayındaki GSM faturalarının ertelendiğini açıkladı. Bu konuda GSM operatörleri yöneticileri ile görüştüklerini belirten Karaismailoğlu “Afet dönemlerinde vatandaşların erişim hizmetlerine ihtiyaçları da artıyor. Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil olmak üzere GSM abonelerinin Ağustos ayı faturaları talepleri halinde bir ay ertelenecek. Ancak vatandaşlarımız isterlerse faturalarının ertelenmemesini talep edebilecekler.” dedi.

Türk Telekom ile mutabakata varıldı

Sabit hat ve genişbant internet ücretleriyle ilgili bir çalışma yürüttüklerini de kaydeden Karaismailoğlu bu konuda Türk Telekom ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldığını belirtti.

Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı;

“Türk Telekom tarafından sağlanan erişim hizmetlerine yönelik olarak yaptığımız mutabakat sonucunda da operatör, afetzedelerimize sağladığı sabit telefon ve internet hizmetlerine yönelik bir ay boyunca ücret almayacak. Vatandaşlarımız Ağustos ayında sabit telefon ve internet ücreti ödemeyecek.”

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