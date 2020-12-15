  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bahreyn ve ABD "askeri iş birliğini" görüştü
Aktüel

Bahreyn ve ABD "askeri iş birliğini" görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-15 21:42:03 -
Bahreyn ve ABD "askeri iş birliğini" görüştü

MANAMA (AA) - Bahreyn Savunma Kuvvetleri Başkomutanı Halife Al Halife ile ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri Kenneth Braithwaite, iki ülke arasındaki "askeri iş birliğini güçlendirme" konusunu görüştü.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen Al Halife-Braithwaite görüşmesinde, Bahreyn Savunma İşleri Bakanı Korgeneral Abdullah bin en-Nueymi ile Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ziyab en-Nueymi de hazır bulundu.

"ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyon ihtimaline" dair haberlerin gündemde olduğu bir sırada yapılan bu görüşmede, taraflar arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesi ve ikili ortak koordinasyon konularının ele alındığı aktarıldı.

Bahreyn, ABD Donanması 5. Filosu'na ev sahipliği yapıyor. Dünyadaki petrol tedarikinin neredeyse yarısının yapıldığı güzergah olan Körfez bölgesinin güvenliğini sağlamak, 5. Filonun görevleri arasında bulunuyor.

Aralarında New York Times'ın da bulunduğu ABD medyasına göre, Başkan Donald Trump görev süresi sona ermeden önce İran'a yönelik açık yahut gizli askeri operasyon düzenlemeyi arzuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!
Teknoloji

Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!

Dünyanın felaketler yılı olarak kayda geçen 2020’nin sonuna sayılı gün kalırken, arama motorları ve sosyal medya platformları 2020 yılında t..
Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi
Dünya

Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takası yapılmaya devam ediliyor. Ruslar dün yayınladığı haritayı bugün güncellerken bölgeden özel bi..
Türkiye'den doğalgaz açıklaması
Gündem

Türkiye'den doğalgaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nahçıvan doğalgaz boru hattına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay