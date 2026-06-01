Bahçesini düzeltmek isterken traktör uçuruma devrildi!
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde evinin önündeki otları temizlemek ve bahçesini düzeltmek isteyen Mehmet Emin Yıldırım’ın kullandığı traktör uçuruma devrildi.
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde bahçe çalışması sırasında meydana gelen traktör kazası can kaybına yol açtı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Karapürçek ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki otları temizlemek ve bahçesini düzeltmek isteyen Mehmet Emin Yıldırım'ın kullandığı traktörün kontrolden çıkarak, uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.