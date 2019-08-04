Bahçeşehir Koleji'ne ABD'li oyun kurucu - Basketbol Süper Ligi temsilcisi, 27 yaşındaki Sean Armand'ı transfer etti



İSTANBUL (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu Sean Armand'ı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sean Armand, yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak. Bahçeşehir Koleji'ne hoş geldin." denildi. 27 yaşındaki oyun kurucu, profesyonel kariyerinde sırasıyla Fraport Skyliners, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol ve Zenit takımlarında forma giydi.



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