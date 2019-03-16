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Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom: 78-84

Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Türk Telekom, deplasmanda normal süresi 72-72 sonuçlanan maçın uzatmalarında Bahçeşehir Koleji’nin 84-78 mağlup etti.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:16
Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom: 78-84

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Türk Telekom, deplasmanda normal süresi 72-72 sonuçlanan maçın uzatmalarında Bahçeşehir Koleji’nin 84-78 mağlup etti.



Salon: Ayhan Şahenk

 

Bahçeşehir Koleji: Colom xxx 20, Rautins x 9, White xxx 18, Slaughter xx 11, Can Altıntığ xx 13, Emir Preldzic x 5, Hakan Yapar x 2

 

Başantrenör: Stefanos Dedas

 

Türk Telekom: Landesberg xxxx 23, Redding x 2, Gabriel xx 4, Campbell x 3, Stimac xxx 19, Kaya Peker xx 4, Ender Aslan xx 6, Yunus Emre Sonsırma xx 5, Metin Türen xxx 18, Polat Kaya x

 

Başantrenör: Burak Gören

 

1. periyot: 16-18 (Türk Telekom lehine)

 

Devre: 31-43 (Türk Telekom lehine)

 

3. periyot: 60-53 (Bahçeşehir Koleji lehine)

 

4. periyot: 72-72

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:16
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