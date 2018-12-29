Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas: Önemli bir galibiyet aldık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dedas, maç içinde oyuncularının çok önemli bir karakter gösterdiklerini kaydetti.

Maça iyi başladıklarını anlatan Dedas, "TOFAŞ'ın karşılık vereceğini biliyorduk. Onların kalitesi bizi zor durumda bıraktı ve bir ara kötü de gösterdi. İyi bir takım olduklarını ve geri geleceklerini biliyorduk. Oyuna odaklandık ve maçın sonunda taktiksel anlamda yapabileceklerimizi en iyi şekilde sahaya yansıttık. TOFAŞ son topu kullanamadı ve biz kazandık. Önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Taraftar desteğinin karşılaşmayı kazanmalarında etkili olduğunu vurgulayan Dedas, "Üçüncü çeyrekte belli dönemlerde panikler gibi olduk. Son çeyrekte taraftarlar oyuncuları uyandırdı. Galibiyette büyük rol oynadılar." şeklinde konuştu.

Dedas, büyük takımları yenmenin kendileri için büyük motivasyon olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ben geldiğimde takım Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5. sıradaydı. Oradan takımı aldık ve Süper Lig'e çıktık. Bugün büyük takımlarla başa baş mücadele ediyoruz. Bunu tabii ki başkanımızla oturup uzun uzun görüşmüştük. Organizasyonu buralara birlikte getirdik. Galatasaray, Beşiktaş ve bugün de TOFAŞ'ı yendik. Elbette bu galibiyet bizi rahatlatmayacak."

Play-off hedefleri olduğunu söyleyen Dedas, "Benim hedefim takımı en iyi yerlere getirmek. İyi oynarsak o hedef bize yaklaşacaktır. Büyük takımlarla başa baş oynamak benim için çok önemli." diyerek sözlerini tamamladı.

- Ene: "Maçın sonunu iyi oynamalıyız"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, maçın son anlarını kötü oynayarak sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

Oyunun son anlarında gereksiz bir faul yaptıklarını anlatan Ene, "Maçı kazanabilirdik. Bir üçlük, bir de serbest atışlardan potamızda gördüğümüz sayılarla önde götürdüğümüz maçı kaybettik. Potamızda 13 tane üçlük gördük. Bizim için en dikkat çekici unsur, hücumda 18 ribaunt almamız. Toplamda ise 44 ribaunt aldık ancak kazanamadık." değerlendirmesinde bulundu.

İyi bir takım olduklarının altını çizen Ene, "Bizim kalitemizdeki takımların bazen başaramadığı zamanlar oluyor. Maçın sonunu daha iyi oynamalıyız. Bugün bunu yapamadık. Garrett'ın sakatlığının da etkisi oldu. Hücumdaki üretimimiz azaldı. Rakibimizi tebrik ederim. Çalışmaya devam edeceğiz. Daha iyi olmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.