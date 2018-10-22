Yatay kalın bağırsağın iç yüzeyinde, geçişi daraltan, halka biçiminde boşluğa doğru büyüyen bir tümör kütlesi gelişir. Kalınbağırsak askısında oldukça büyümüş lenf bezleri gözlenir.



Hastanın genel durumunda hızlı ve ilerleyici bir kötüleşme gözlenir.

Bağırsaklarda büyük miktarda sıvı toplandığından hastada su kaybı gelişir. Yüz çizgileri gergindir. Dil ve dudaklar kurur. Tabloya ateş de eklenirse, bu bir kan zarı iltihabının belirtisidir. Bu durumda karın çok gergindir ve en küçük bir dokunma şiddetli ağrı yapar.

Gerekli tedavi yapılmazsa, karın zarı iltihabı, kalp ve dolaşım yetersizliği ya da bağırsaklardan emilen zehirli maddelerin giderek artması sonucu gelişen zehirlenme ile maalesef hasta kaybedilir.

Sebze yemeyi artırın

İnsanlarda bağırsak kanserinin başlıca sebebi sanayileşmiş kentlerin kirli çevre şartları ve gerginlik olmasına rağmen Japonya’da sebzeye dayalı beslenme yaygın olduğundan bağırsak kanseri oranı oldukça düşüktür. II. Dünya Savaşı sonrasında Hawaii’ye göç eden Japonlar, Amerikalılar gibi domuz etine dayalı beslenme alışkanlığı edinince bu insanlarda ortaya çıkan bağırsak kanseri vak’alarının oranı ABD ortalamasına yaklaşmıştır. Güney Afrika’da da yine kırmızı ete dayalı besinler tüketen beyazların hastalığa tutulma oranı aynı ülkede yaşayan ekonomik sıkıntıları sebebiyle daha çok sebze tüketen siyahlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.