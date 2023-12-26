Bağımlılıkla mücadelede öncü kuruluş: Pusula Ayık Yaşam Derneği

Türkiye'de sigara, alkol ve uyuşturucu maddeleriyle tanışma ve madde kullanım yaşı giderek düşüyor. Yapılan araştırmalarda 12-17 arası gençlerin büyük risk altında olduğu saptanırken, Türkiye’de uyuşturucuya başlama yaş ortalamasının 20.8 olduğu da çalışmalarla ortaya kondu.

Gençlerin zararlı maddelerden uzak durması için yürütülmesi gereken çalışmalar büyük önem taşırken, bağımlılık çukuruna düşmüş vatandaşlarımıza uzatılacak yardım eli de eşit derecede büyük önem taşıyor.

Bu doğrultuda, konuya dair tecrübesi olan dernekler büyük rol oynuyor. Onlardan biri de Pusula Ayık Yaşam Derneği.

Pusula Ayık Yaşam Derneği; Alkol ve madde bağımlılığı olan bireylere yönelik ilaçsız ve ücretsiz bir rehabilitasyon hizmeti sunan, sokakta kalanlar ile ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir insani yardım kuruluşudur.

Kurumda, modern psikoloji bilimi ve manevi değerlerin harmanlanmasıyla oluşturulan metot, eski bağımlı eğitmenler tarafından 50 bağımlı bireye ilaçsız ve ücretsiz rehabilitasyon program dahilinde uygulanmaktadır.

Dernek, vizyonunu şöyle tanımlıyor:

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Madde bağımlılığı için koruyucu ve önleyici çalışmalar ile bağımlılığa bulaşmanın yollarını tıkamanın yanı sıra ücretsiz rehabilitasyon hizmetleri gerçekleştirerek, bağımlılara maddi ve manevi yardım yapıp topluma kazandırılmasını sağlamak. Bağımlılıkla mücadele hususunda milli politikalar çerçevesinde hizmet etmek ve ihtiyaçlara göre yeni işlevsel milli politikaların oluşmasına yardımcı olmak.