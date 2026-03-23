Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı: 5 kişi yaralandı
Irak’ın başkenti Bağdat’taki uluslararası havalimanına düzenlenen roketli saldırıda 5 güvenlik görevlisi yaralandı. Roketlerden birinin havalimanı içerisindeki Terörle Mücadele Birimi karargahına isabet ettiği bildirilirken, saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmadı.
Bağdat Uluslararası Havalimanı, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya gruplar tarafından ateşlenen roketlerin hedefi oldu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırı havalimanı yerleşkesi içindeki stratejik noktalarda paniğe yol açtı.
Saldırıda kullanılan roketlerden birinin, havalimanı bünyesinde yer alan Terörle Mücadele Birimi’ne ait karargaha isabet ettiği aktarıldı.
Patlamanın etkisiyle birimde görevli 5 güvenlik mensubunun yaralandığı belirtildi.
Yaralı güvenlik görevlilerinin hızla bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.
Sağlık durumlarına ilişkin henüz detaylı bir bilgi paylaşılmazken, güvenlik güçleri saldırının düzenlendiği noktayı tespit etmek ve sorumluları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
Henüz hiçbir örgüt saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.