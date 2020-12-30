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Aktüel Bağcılar'da semt pazarlarında HES kodu uygulaması devam ediyor
Aktüel

Bağcılar'da semt pazarlarında HES kodu uygulaması devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:06:43 -
Bağcılar'da semt pazarlarında HES kodu uygulaması devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmesi için pazar yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta içi kurulan semt pazarlarında HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulaması yapılıyor.

Pazar alanlarını dolaşan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, HES kodu uygulamasının yanı sıra pazarlardaki tezgahları tek tek dolaşarak tezgahların arasındaki mesafeyi, maskelerin doğru takılıp takılmadığını ve hijyenik koşulları kontrol ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bulaş riski yüksek olduğu için pazar alanlarına önem verdiklerini belirterek, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında denetimlerimizi arttırdık. Ekiplerimiz hangi semtte pazar kurulacaksa orada pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza HES kodu sorgulamasında bulunuyor. İnşallah kurallara uyarak hem kendimiz hem sevdiklerimiz için güvenli bir ortam oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

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