Bağcılar kurban satış yerleri! Bağcılar 2021 kurban kesim yerleri

Kurban Bayramına sayılı gün kaldı. İslam’ın beş şartında biri olan kurban ibadeti, hali vakti yerinde olan ve üzerine kurban kesmesi vacip olan Müslümanlar kurban ibadetini yerine getirmekle yükümlüdür. Kurban kesecek olanlar kurban fiyatları ne kadar olduğu kadar kurban satış yerlerini de merak ediyor. İstanbul Bağcılar kurbanlık satış yerleri de merak edilenler arasında. Bağcılar’da kurban satış yeri bulunmamakta. Bağcılar’da kurban kesecek vatandaşlar kurbanlıklarını İBB’nin Alibeyköy kurban satış ve kesim yerlerin temin edebilecek.

Bağcılar 2021 kurban kesim yerleri listesi

Bağcılar 2021 kurbanların nerelerde kesileceğine ilişkin 2021 kurban kesim yerleri listesini açıkladı. İşte Bağcılar 2021 kurban kesim yerleri:

Bağcılar 2021 kurban kesim yerleri listesi için tıklayın