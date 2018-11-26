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Bagajdaki kilolarca altını böyle çaldı

İstanbul Başakşehir'de bir kuyumcu dükkanına altın getiren kuryenin bagajındaki 4,5 kilogram altın soyguncular tarafından çalındı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:51
Bagajdaki kilolarca altını böyle çaldı

Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir Altınşehir Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanının önünde meydana geldi. İddiaya göre kuyumcu dükkanına altın bırakmak için gelen bir kurye, aracını dükkan önüne park ederek altın dolu valizle dükkana girdi. Burada valizdeki altının bir kısmını teslim eden kurye dükkandan çıkarak içinde 4.5 kilogram altın olan valizi aracının bagajına koyarak, arabasına bindi. Bu esnada bir kişi aracın bagajını açarak, içerisindeki 4.5 kilogram altın olan valizi çaldı. Durumu fark eden şahıs belindeki silahı çıkartarak hırsızın peşinde defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan hırsız, kendisini bekleyen araca binerek kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, soygunu gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası o anları görüntüledi

Güvenlik kamerası görüntülerinde elinde valiz olan kurye dükkanından çıkarak valizi aracının bagajına koyuyor ve arabasına biniyor. Bu esnada arkadan koşarak gelen hırsız bagajın kapısını açarak altın dolu valizi alarak kaçıyor. Durumu fark eden kurye hırsızın arkasından silahla defalarca ateş ediyor ve yaralanan hırsız hazır bulunan araca binerek olay yerinden kaçıyor.

“hırsız yaralı olarak araca bindi''

Olayı anlatan esnaf Yusuf Erdoğan, “Silah sesini duyarak dışarıya çıktık. Dışarıya çıkınca kuyumcu dükkanına gelen toptancı arkadaşın aracından altın dolu valizi biri alıp götürdü. O arada toptancı silahını çekerek hırsıza altı el ateş etti. Hırsız yaralı araca binerek kaçtı. Hırsız bagajı açtı, altın dolu çantayı alarak kaçtı” dedi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:51
  1. altın soyguncuları

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