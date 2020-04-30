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Aktüel

Bafra belediyesinden esnafa maske

Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Bafra Belediyesi ilçedeki esnaflara maske dağıtımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 22:39:50 -
Bafra belediyesinden esnafa maske

Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Bafra Belediyesi ilçedeki esnaflara maske dağıtımı yaptı.


Virüsün ülke gündemine geldiği ilk andan itibaren ilçe genelinde her türlü önlem ve uygulamayı hayata geçiren Bafra Belediyesi, pazar yerleri, Büyük Sanayi Sitesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi ve Sebze Meyve Halinden sonra ilçedeki esnaflara da maske dağıtımını sürdürdü.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Ekiplerimiz Baframızda esnaflarımıza maske dağıtımını sürdürmenin yanında sosyal mesafe alanına ve hijyen kurallarına da dikkat ederek çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımız da oldukça duyarlı ve dikkatli davranıyor. Korona virüs salgını ile mücadelemiz 24 saat aralıksız sürüyor. Hep birlikte üzerimize düşeni yaparsak bu virüsten daha hızlı şekilde kurtulacağız” dedi.


Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Bafralı esnaflar, maske dağıtımı için Bafra Belediyesine teşekkür etti.

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