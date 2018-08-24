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Bafetimbi Gomis, Galatasaray tarihinde iz bıraktı

Son şampiyon Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekiplerinden El-Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımda iz bıraktı.

24 Ağustos 2018 Cuma 14:42
Bafetimbi Gomis, Galatasaray tarihinde iz bıraktı

2016-2017 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Masilya takımıyla  Fransa Ligi'nde 20 gol atan Gomis, bonservisini elinde bulunduran İngiltere  temsilcisi Swensea City'den 2,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edildi.

Galatasaray'a kısa sürede uyum sağlayan 33 yaşındaki santrfor, attığı  gollerle sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk mücadelesinde en önemli kozu oldu.

Gomis, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı.  Tecrübeli futbolcu, rakip fileleri 29 kez havalandırdırdı ve sarı-kırmızılıların  21. şampiyonluğuna ulaşmasında başrol oynayan isimler arasında yer aldı.

GOL KRALI OLDU

Bafetimbi Gomis,  Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu gol kralı  olarak tamamladı. Ligi 29 golle tamamlayan Gomis, en yakın rakibi Burak Yılmaz'ın 6 gol  önünde gol krallığı unvanını elde etti.

EN ÇOK GOL ATAN YAPANCI

Bafetimbi Gomis, geçen sezon Galatasaray forması altında kaydettiği  gollerle lig tarihinde bir rekora imza attı.

Süper Lig'de forma giydiği 33 maçta 29 kez ağları havalandırarak gol  krallığına ulaşan Gomis, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını  aldı.

Daha önceki rekor, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe forması altında 28  gol kaydeden Brezilyalı Alex de Souza'ya aitti. 

KARİYER REKORU KIRDI

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'daki performansıyla kariyer rekorunu  kırdı.

Futbol kariyerine Fransa'nın Saint-Etienne'de başlayan Gomis,  Galatasaray'dan önce Olympique Lyon, Swensea City ve Marsilya'da forma giydi.  Gomis, bu takımlarla toplamda 166 lig golüne imza attı.

Galatasaray'da ligde 29 kez gol sevinci yaşayan Gomis, kariyerinin en  golcü sezonunu da sarı-kırmızılılarda yaşadı.

TEK SEZONDA 6,4 MİLYON EURO GELİR

Gomis, geride kalan sezonda Galatasaray'dan 6,4 milyon avro para  kazandı.

Yıllık garanti ücret olarak 3 milyon 350 bin avro ödenen golcü  futbolcuya imza parası olarak ise 2 milyon 500 bin avro verildi. Şampiyonluk  primi olarak sarı-kırmızılı kulüpten 200 bin avro alan Bafetimbi Gomis, Süper  Lig'deki forma giydiği maçlardaki her puan için 5 bin avro gelir elde etti.  Gomis, oynadığı maçlarda 72 puan toplayan Galatasaray'dan puan primi olarak  toplamda 360 bin avro gelir sağladı.

Fransız futbolcunun 2017-2018 sezonundaki geliri toplam 6 milyon 410  bin avroyu buldu.

BÜYÜK MAÇLARDA ETKİSİZ KALDI

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve  Medipol Başakşehir ile oynadığı maçlardaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekti.

Süper Lig'de 33 maçta forma giyen ve 29 gol atarak şampiyonlukta  önemli rol oynayan Gomis, şampiyonluk yolundaki rakiplere karşı fileleri  havalandırmakta zorlandı.

Söz konusu takımlarla ligde oynanan 8 maçın tamamında da forma giyen  Gomis, bu müsabakalarda sadece 2 kez gol sevinci yaşadı. Trabzonspor ve Medipol  Başakşehir ile oynanan birer maçta birer kez fileleri havalandıran Gomis, diğer 6  müsabakada ise gol bulamadı.

Gomis, ligde sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gol atamadı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 14:42
  1. Trabzon
  2. Galatasaray
  3. Gomis
  4. Fenerbahçe
  5. Beşiktaş

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