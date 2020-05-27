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Dünya

BAE'nin Türkiye'ye karşı bir ihaneti daha ortaya çıktı! Büyük kumpas

BAE'nin Hafter için geçtiğimiz yıl Aralık ayında 20 kadar yabancı paralı asker için 80 milyon dolarlık (540 milyon TL) bir operasyonun planladığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 08:48:00 - 2020-05-27 08:49:38
BAE'nin Türkiye'ye karşı bir ihaneti daha ortaya çıktı! Büyük kumpas

Libya’nın doğusunda konuşlu gayrimeşru güçlerin sorumlusu Halife Hafter’in saflarına destek vermek ve Türkiye’nin Libya’ya lojistik desteğini kırmak için Birleşik Arap Emirlikleri tarafından, 20 kadar yabancı paralı asker için 80 milyon dolarlık (540 milyon TL) bir operasyonun planlandığı ortaya çıktı. 

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin BM raporuna dayandırdığı haberine göre bir özel güvenlik şirketi, bu paralı askerleri 2019 yılının haziran ayında Bingazi’ye götürdü. Sözde bilimsel araştırma ekibi için helikopter ve hücumbotlar da kiralandı. Ancak ekip Bingazi’ye geldikten dört gün sonra Hafter ile anlaşmazlık nedeniyle Malta’ya gitti.

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