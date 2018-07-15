BAE'li emirin oğlu Katar'a sığındı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 7 emirlikten biri olan Fuceyre Emiri Şeyh Hamad bin Muhammed Al Sharki'nin oğlunun 16 Mayıs'ta Katar'a sığındığı öğrenildi.

Katarlı yetkililere hayatının tehlikede olduğunu belirten 31 yaşındaki Raşid bin Hamad eş-Şarki'nin son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı sert dille eleştirdiği belirtiliyor.

Eş-Şarki'nin kraliyet ailesine yönelik eleştiri 47 yıllık ülke tarihinde bir ilk olarak görülüyor. Washington'daki BAE Büyükelçiliği temsilcileri 'sığınma' tartışmalarına ilişkin açıklama yapmayı reddetti. Katarlı yetkililer ise eş-Şarki'nin Doha'ya sığındığını doğruladı.

BAE 7 EMİRLİKTEN KURULDU

BAE, İngilizlerin 1971 yılında Basra’dan çekilmesinin ardından yedi emirliğin bir araya gelmesiyle kurulmuştu. Her emirlik kendi emirleri tarafından yönetiliyor. Devlet yönetimi, aynı zamanda Abu Dabi Emiri olan Şeyh Halife bin Zayid el Nahyan ve ailesinin elinde bulunuyor.