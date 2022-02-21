BAE'den Türkiye sürprizi! Sırada Suudi Arabistan var

Arap Baharı sürecinde yaşanan baş döndürücü değişimler sebebiyle çatışma ve gerilim atmosferine sürüklenen Basra Körfezi, son aylarda birbirinden sürpriz adımlara sahne oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminin sergilediği politika değişimi birçok açılımı da beraberinde getirirken, Körfez’de tansiyonun düşmesi bölge halkları adına pozitif bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Çatışma ve yıkıcı rekabetin Basra Körfezi’ni kırılgan hale getirdiğine dikkat çeken siyasi gözlemciler, yeni dönemde yaşanan değişimlerle uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olunacağının da altını çiziyor.

2017’de BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır’ın ortaklaşa kararıyla Katar’a başlatılan ambargo, geçtiğimiz yıl ani bir kararla sona erdirilmişti. Böylece Katar’a uygulanan kara, hava ve deniz kuşatması kaldırılırken, Basra Körfezi’nde siyasî uyum yeniden sağlanmıştı. Söz konusu gelişmenin, ABD’de Demokrat aday Joe Biden’ın seçimleri kazanmasıyla yakından bağlantılı olduğu biliniyor. Eski Başkan Donald Trump, Katar ambargosunun destekçilerindendi.

BAE yönetimi, bölgesel işbirliği alanında en büyük sürprizi, Türkiye ile yeniden yakınlaşmayı tercih ederek yaptı. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’in geçtiğimiz kasım ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta Abu Abi’ye iade-i ziyarette bulundu. İki ülke arasında çok sayıda anlaşmanın imzalandığı temaslarla Basra Körfezi’nde başlayan yeni sürece Türkiye de katılmış oldu. Sırada Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi bulunuyor.

Sahip olduğu doğalgaz rezervlerinin sağladığı manevra imkânlarıyla ablukadan kurtulan Katar, komşuları BAE, Suudi Arabistan ve Bahreyn’i yeniden kendisiyle diyaloga ikna etti. Türkiye’yle kurduğu ittifakla elini güçlendiren Doha, uluslararası arenada da dikkate değer adımlar atarak bölgede vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu ispatladı. Basra Körfezi’nde Kuveyt ve Umman’ın da Katar’ın yanında saf tutması, diğer ülkelerin pozitif adımlar atmasını hızlandıran bir diğer etken olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Yeni Şafak