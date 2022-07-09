BAE çıldırdı! Türkiye'den satın almaya başladı

Haziran ayında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre BAE’ye yüzde 151’lik artışla, 135,7 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), haziran ayı verileriyle birlikte yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin sektör raporunu yayınladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine dayanan bilgilere göre, mücevher sektörü 2022 yılının ilk altı ayında toplam 2 milyar 697 milyon 836 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan ihracat artış oranı ise yüzde 8,95 oldu. Haziran ayında yapılan ihracat ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azalarak 535,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Talep 2 kat arttı

TİM’in mücevher sektöründe ürün bazında yaşanan ihracat değişimlerini gösteren verilerine göre; yılın ilk altı ayında en çok ihracatı yapılan ürün ‘altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası’ oldu. Önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 41,9’luk yüksek bir artış yakalandı ve 2 milyar 155 milyon dolar oldu. İkinci sırada, 205,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen ‘işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın’ kategorisi yer aldı.

En çok ihracat yapılan ülkeler

Haziran ayında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151’lik artışla, 135,7 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Bu ülkeyi 73 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 51 milyon dolarlık ihracatla Hong Kong izledi. Dördüncü sırada 41,7 milyon dolarlık ihracatla Irak, beşinci sırada ise 21 milyon dolarlık ihracatla Kırgızistan yer aldı.