Badminton il birinciliği tamamlandı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Kupası Badminton Müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Kupası Badminton Müsabakaları tamamlandı.

16 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında Danişment Gazi Sosyal Tesislerinde düzenlenen müsabakalara 33 kız, 64 erkek sporcu katıldı.

Minik - küçük - yıldız - genç kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular il birincisi olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile takdim edildi.

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