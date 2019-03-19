Badminton il birinciliği tamamlandı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Kupası Badminton Müsabakaları tamamlandı.19 Mart 2019 Salı 11:43
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Kupası Badminton Müsabakaları tamamlandı.
16 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında Danişment Gazi Sosyal Tesislerinde düzenlenen müsabakalara 33 kız, 64 erkek sporcu katıldı.
Minik - küçük - yıldız - genç kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular il birincisi olabilmek için kıyasıya mücadele etti.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile takdim edildi.
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