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Babel'in dudak uçuklatan isteğini duyan yönetim resti çekti

Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in yeni sözleşme için 3,2 milyon euro istemesi üzerine Beşiktaş yönetimi, resti çekti.

04 Eylül 2018 Salı 22:52
Babel'in dudak uçuklatan isteğini duyan yönetim resti çekti

Beşiktaş'ın geçen sezon en formda oyuncusu olan Ryan Babel, bu sezon garip davranışlarıyla gündeme geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş de son iki basın toplantısında Babel'in bazı sorunlar yaşadığına işaret etti, bu yüzden veriminin düştüğünü vurguladı. Öncelikle eldeki oyunculardan verim alınması gerektiğini söyleyip, yönetime mesaj yolladı.

Babel de Bursaspor maçında attığı golden sonra o beklenen coşkulu sevincini yaşamadı. Babel'in beden dili bazı sorunlar yaşadığını çok net şekilde dışarıya yansıtıyordu.

"KALMAK İSTİYORSAN UZATALIM"

Akşam'ın haberine göre; karşılaşma sonrası röportaja gelen Babel, "Çok duygusal bir durumdayım. Aptalca bir şey söylemek yerine susmak daha iyi olur" diye kısa bir açıklama yaptı. Babel'in neden bu sözleri söylediği ve neden duygusal olduğu ise dün anlaşıldı.

Sezon başında Çin'den 14 milyon euroluk bir teklif alan Babel'i yönetim satmak niyetindeydi. Ancak o bunu kabul etmedi. Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Siyah-Beyazlı yönetim de, "Madem öyle. Sezon sonunda bitecek sözleşmeni şimdiden uzatalım" teklifini yaptı.

DEVRE ARASI SATIŞ GÜNDEMDE

Babel'le masaya oturan yöneticiler, mevcut şartlarda, yani sezonluk 2.1 milyon euro ücretle mukaveleyi 3 yıl daha uzatmak istedi. Babel'in isteği ise herkesi şok etti. Hollandalı oyuncu, "Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. İmza parası istemiyorum ancak sezonluk 3.2 milyon euro garanti para isterim" diye diretti. Yapılan görüşmeler ve Babel'i ikna etme çabaları sonuçsuz kaldı. Ancak görüşmeler halen devam ediyor. Babel eğer makul bir rakama ikna edilemezse devre arası satışı gündeme gelecek.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 22:52
  1. Bursa
  2. Şenol Güneş
  3. Ryan Babel
  4. Beşiktaş
  5. Babel

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