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Babel'den Fenerbahçe'ye çarpıcı gönderme: Harika bir maç oynadık

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldız futbolcusu Ryan Babel sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:15
Babel'den Fenerbahçe'ye çarpıcı gönderme: Harika bir maç oynadık

Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş'ta Ryan Babel, Twitter adresinden flaş bir paylaşımda bulundu.

Yarıda kalan derbinin ardından maçın kaldığı yerden devam edilme kararına tepki gösteren ve maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'ta yıldız futbolcu, ''Harika bir maç oynadık'' tweeti paylaştı.

Babel'in tweeti kısa sürede büyük beğeni toplarken Beşiktaş taraftarları Babel'e destek mesajları gönderdi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:15
  1. Ryan Babel
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe

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