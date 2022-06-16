Babacan'dan 6'lı masaya adaylık için 4 isim

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları devam ederken, Ali Babacan'ın Temmuz ayında masaya sunacağı aday listesi kulislerde dolanmaya başladı.

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, "Babacan, listeyi hazırladı…" başlıklı yazısında altılı masaya ilişkin iddialarda bulundu.

Ahmet Takan, "Ortak aday olmazsa ben aday olacağım" diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 3 Temmuz’da diğer liderlere sürpriz yapmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

4 isim ön planda

"Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, İlhan Kesici, Haşim Kılıç"

Babacan’a çok yakın bir genel başkan yardımcısı ile konuştuğunu aktaran Takan, şu ifadeleri kullandı:

"Ali Babacan’a çok yakın bir genel başkan yardımcısı ile konuştum, ağzından şu cümle döküldü; “Ali Babacan, 3 Temmuz’da ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için masada nabız tutacak.”

CHP'den Kılıçdaroğlu çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bu ülkeyi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçirecek tek bir isim var, o da Kemal Kılıçdaroğlu. Elbette altılı masa bunun kararını verecek ve oluşturacak. Başkalarının bizi çekmek istediği yere girmeyelim" dedi.