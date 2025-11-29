Babaanne ve iki torunu otomobilin altında kaldı! O anlar kamerada!

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yolgören Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 AJL 575 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Bu sırada yaya olarak ilerleyen A.D. ile torunları H.A.D. ve E.D.’ye hızla çarpan araç, ardından savrularak park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada babaanne ve iki torunu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin kaldırıma çıkarak yayalara çarpma anı görülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.