B12 vitamini en zengin o besinler: Bu yöntemle tüketmek yetiyor! B12 vitamini eksikliğinin belirtileri neler?

B vitamininin çeşitleri vardır. Bunlar; B1 (Tiamin), B2 (Riboflavin), B3 (Niasin) B5 (Pantotenik Asit), B6 (Piridoksin), B7 (Biyotin), B9 (Folik Asit, Folat) ve B12 (Kobalamin) olarak listelenebilir. Bütün B vitaminİ türlerini içeren yapılar vitamin B kompleksi olarak adlandırılabilir.

B12 vitamini, sağlıklı bir yaşam için temel olan vitaminler arasında öne çıkar. Bu vitaminin eksikliği, hem ruhsal hem de fiziksel sorunlara neden olabilir.

Özellikle yaşlılarda görülen B12 eksikliği, kansızlık ve depresyon gibi sorunları tetikleyebilir ve bilişsel hastalıkların, özellikle demansın ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Bu kritik vitaminin bolca bulunduğu 4 besin kaynağı şunlardır:

B12 VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

B12 vitamini, vücutta bulunan neredeyse tüm hücrelerin ihtiyaç duyduğu en büyük ve karmaşık yapıya sahip bir B vitamini türüdür.

Bu vitamin, eksikliği durumunda kalıcı nörolojik hasarlara yol açabilir ve vücut, 4 yıla kadar bir süre boyunca bu vitamini depolayabilirken, fazlasını idrar yoluyla atar.

B12 vitamini genellikle et ve et ürünlerinde bol miktarda bulunur ve beyin ile sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için kritik bir rol oynar. Vejetaryen ve özellikle vegan beslenme tercih eden bireylerin B12 vitamini konusunda dikkatli olmaları ve gerektiğinde dışarıdan takviye almaları önemlidir.

EN ZENGİN B12 KAYNAKLARI

B12 vitamini nelerde var? sabah'a göre: B12 vitamini, vücut tarafından doğal olarak üretilemediği için besinler aracılığıyla alınmalıdır.

B12 vitamini eksikliğinin olası negatif etkilerinden kaçınmak için tüketebileceğiniz 4 vitamin açısından zengin besin şu şekildedir:

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Günlük B12 vitamini ihtiyacının yarısını karşılamak için 240 ml süt tüketebilirsiniz. Ayrıca, 22 gram peynir, ihtiyacınız olan B12'nin %28'ini sağlar. Yoğurt ve diğer süt ürünleri de yüksek B12 içeriğine sahiptir. Yapılan araştırmalar, süt ve süt ürünleri tüketenlerin, balık tüketenlere göre daha yüksek B12 vitamini seviyelerine sahip olduğunu göstermiştir.

YUMURTA

Günlük B12 vitamini ihtiyacınızı karşılamak için en doğru kaynaklardan biri yumurtadır.2 adet büyük boy yumurta, yaklaşık 100 gram gelir ve günlük B12 vitamin ihtiyacının neredeyse yarısını karşılar.Sabah kahvaltısında tüketilen 2 yumurta, sizi tok tutmanın yanı sıra birçok önemli vitamini almanıza da yardımcı olacaktır.

DENİZ ÜRÜNLERİ

Deniz ürünleri, B12 vitamini açısından zengin bir besin kaynağı olmanın yanı sıra, yüksek miktarda demir, A ve D vitamini, fosfor, selenyum, iyot ve çinko gibi önemli besinleri de içerirler.

Sardalya, uskumru, alabalık ve ton balığı, B12 vitamini bakımından en zengin deniz ürünleri arasında yer alır.Ayrıca, balık tüketmek istemeyenler midye gibi deniz ürünlerini tercih ederek de B12 vitamini ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

SAKATAT

B12 vitamini açısından oldukça zengin besinler arasında sakatatlar da yer alır.Özellikle karaciğer ve böbrek gibi organlar, yüksek miktarda B12 vitamini içerir.Ancak, bu tip besinlerin yüksek kolesterol içerdiği unutulmamalıdır, bu nedenle dikkatli bir şekilde tüketilmeleri önerilir.

KIRMIZI ET

Kırmızı et, sağlığınızı korumak için düzenli olarak tüketilmesi gereken besinlerin başında gelir. Ortalama olarak tüketeceğiniz 190 gram kırmızı et, günlük B12 vitamin ihtiyacınızın 4 buçuk katını karşılar. Ayrıca, B12 vitamininin yanı sıra B2, B3, B6 vitaminleri ve çinko içeriğiyle de zengindir. Kırmızı et, daha yüksek verim almak için kızartılmak yerine ızgara ya da fırında pişirilmelidir.

B12 vitamini düşüklüğü nelere yol açıyor?

Depresyon, odaklanma sorunu, uykusuzluk… B12 vitamini eksikliği vücutta pek çok sağlık sorununa sebep oluyor. Azalan B12 vitamini dışarıdan takviyeyle normal seviyesine çıkarılabiliyor. Doğal yollardan bu vitamini yükseltmek içinse hayvansal gıdalarla dengeli bir şekilde beslenmek gerekiyor.

b12 vitamini eksikliği belirtileri

B12 vitamini eksikliği, bu süreçleri etkileyebilir ve şu belirtilere neden olabilir: Yorgunluk, Halsizlik, Soluk cilt, Hafıza sorunları, Konuşma zorluğu, Denge sorunları, El ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma, İştahsızlık, Kilo kaybı, İshal veya kabızlık.

B12 düşüklüğünde vücutta neler olur?

B12 eksikliğinde yeterli kırmızı kan hücresi üretilemeyeceği için vücut yeterince oksijen alamaz. B12 vitamini eksikliğinin en net belirtisi anemi olup, aneminin neden olduğu nefes darlığı ve kalp çarpıntısı, kaslarda zayıflama, yorgunluk, uzuvlarda uyuşma, cildin solgunlaşması, kilo kaybı belirtileri de görülebilir.