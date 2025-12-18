  • İSTANBUL
Borsa güne yükselişle başladı!

Borsa güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 yükselişle 11.317,94 puandan başladı.

BIST 100 endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa göre 31,14 puan ve yüzde 0,28 artışla 11.317,94 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Geçtiğimiz gün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,55 düşüşle 11.286,81 puandan tamamladı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,26 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişeler ABD'li teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısını artırırken, yatırımcıların odağında ABD'de enflasyon, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararı bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) PPK Toplantı Özeti, yurt dışında ABD'de enflasyonun yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

