Aziz Yıldırım, Ali Koç'a ateş püskürdü: Enkaz edebiyatı yapmayın

Fenerbahçe'nin eski başkanıAziz Yıldırım'ın futbolcuların alacaklarının uzun süredir ödenmediği eleştirileri için yakınlarına dert yandığı dile getirildi.

Yeni yönetimin "Beklediğimizden daha ağır bir tablo var" diyerek eleştirdiği eski başkan Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine dert yandığı bildirildi. Yapılan 'enkaz' edebiyatına içerleyen Yıldırım, şunları söyledi:

"HADİ AZİZ YILDIRIM'DAN NEFRET EDİYORSUNUZ..."

"Yok şubat ayından beri futbolculara paraları ödenmiyormuş… Yok sermaye artırımı futbolcuların geçen sezondan kalan alacaklarını kapatmak içinmiş… Hadi Aziz Yıldırım'dan nefret ediyorsunuz. Hiç açıp kural, kanun da mı okumuyorsunuz?''

"PARA ÖDENMESE FUTBOLCU KALMAZ"

''Bir futbolcuya 60 gün içinde parasını ödemezseniz size ihtarname çeker. 90 gün içinde de FIFA'ya gider bonservisini alıp elini kolunu sallayarak takımdan ayrılır. Şubat'tan bu yana futbolculara maaşlarını ödemesek bir tane adam kalır mı?"