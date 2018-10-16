Azeri millileri Damat giydirecek

Orka Holding, sahibi olduğu D’S Damat markası ile Azerbaycan Futbol Milli Takımı’nın giyim sponsoru oldu.

Bakü Olimpiyat Stadı’nda Orka Holding ile Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA) arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile AFFA Genel Sekreteri Elhan Memmedov imza attı.

‘DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ’

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, futbol dünyasının içinde bir marka olduklarını, Türk Milli Takımı, Makedonya Milli Takımı, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor ve Ankaragücü takımlarına sponsorluk yaptıklarını ifade etti. Azerbaycan’a ayrı bir önem verdiklerini ve bu ülkede 5 mağazaya sahip olduklarını belirten Orakçıoğlu, “İnşallah pazarda daha da büyüyeceğiz. Marka olarak dünyanın her yerindeyiz” diye konuştu.