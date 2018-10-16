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Azeri millileri Damat giydirecek

Orka Holding bünyesindeki D’S Damat, Azerbaycan Futbol Milli Takımı’nın giyim sponsoru oldu.

16 Ekim 2018 Salı 10:43
Azeri millileri Damat giydirecek

Orka Holding, sahibi olduğu D’S Damat markası ile Azerbaycan Futbol Milli Takımı’nın giyim sponsoru oldu.

Bakü Olimpiyat Stadı’nda Orka Holding ile Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA) arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile AFFA Genel Sekreteri Elhan Memmedov imza attı.

‘DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ’

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, futbol dünyasının içinde bir marka olduklarını, Türk Milli Takımı, Makedonya Milli Takımı, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor ve Ankaragücü takımlarına sponsorluk yaptıklarını ifade etti. Azerbaycan’a ayrı bir önem verdiklerini ve bu ülkede 5 mağazaya sahip olduklarını belirten Orakçıoğlu, “İnşallah pazarda daha da büyüyeceğiz. Marka olarak dünyanın her yerindeyiz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:43
  1. Orka Holding
  2. D’S Damat
  3. Azerbaycan Futbol Milli Takımı
  4. Bakü Olimpiyat Stadı
  5. Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA)
  6. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu
  7. AFFA Genel Sekreteri Elhan Memmedov
  8. Türk Milli Takımı
  9. Makedonya Milli Takımı
  10. Fenerbahçe
  11. Trabzonspor
  12. Bursaspor
  13. Ankaragücü
  14. Azerbaycan

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