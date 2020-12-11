Azerbaycanlı milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de verdiği mesajları değerlendirdi

BAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - Azerbaycanlı milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla düzenlenen törene katılmasını ve burada verdiği mesajları, "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da güçleneceği", "Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki konumunun pekiştiği" ve "bölgede yeni bir gerçeklik oluştuğu" şeklinde yorumladı.

Milletvekili Ganire Paşayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zafer geçidi törenini "Azerbaycan'ın son yüzyıllık tarihindeki en önemli gün" olarak nitelendirdi.

Paşayeva, toprakların yıllardır işgal altında bulunmasının tüm Azerbaycanlıları en fazla üzen konu olduğunu belirterek, toprakların kurtarılması münasebetiyle düzenlenen törenin ve burada Ermenistan'a ait silahların sergilenmesinin "büyük olay" olduğunu vurguladı.

Törenin, Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşliğinin daha da güçlenmesinin örneği olduğunu ifade eden Paşayeva, 44 gün devam eden savaşta Erdoğan ve diğer Türk yetkililerin "Kimse karışmasın, Azerbaycan kendi haklı mücadelesini yürütüyor. Kimler bu konuda işgalci devletin yanında olacaksa bilmelidir ki Azerbaycan yalnız değil, Türkiye tüm gücüyle Azerbaycan'ın yanında olacaktır." şeklindeki mesajlarının zaferin kazanılmasında büyük rolü olduğunu kaydetti.

Paşayeva, "Törende Azerbaycan ve Türk askerlerinin bir arada yer alması bölgede yeni gerçekliklerin oluşmasının da mesajıdır. Bölgede şu gerçeklikler oluştu. Azerbaycan gücünü tüm yönlerde artırdı. Türkiye de Güney Kafkasya'da büyük ve güçlü oyuncu olarak kendi gücünü daha da artırdı. Azerbaycan Türkiye birliğinin gücünü gösteren bu zafer, Türk devletleri arasındaki birliğin de güçlenmesine neden olacaktır." ifadesini kullandı.

Törende Erdoğan ve Aliyev'in bölgesel iş birliği konusunda çok önemli mesajlar verdiklerine dikkati çeken Paşayeva, "Şimdi seçim Ermenistan'da. İşgalci Ermenistan'a Azerbaycan ders verdi. Topraklarını kurtardı. İşgalci Ermenistan bu eylemlerinden vazgeçmese 'demir yumruğun' yine devreye gireceği mesajı verildi. Arkasındaki güçlerin desteğiyle bölgede provokasyonlar yaparsa onu nelerin bekleyeceği mesajı verildi. İşgalci zihniyetin arkasında olan, Azerbaycan ve Türkiye'nin adaletli ve haklı mücadelesinin aleyhine faaliyet gösteren güçlere de mesaj verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Cavanşir Feyziyev de Bakü'deki zafer geçidinin yeni dönemin başlamasının habercisi olduğunu söyledi.

Zafer geçidinin muhteşemliğinin sadece Azerbaycan'ın zaferiyle değil, Türkiye ve Azerbaycan'ın birliği ile de bağlantılı olduğunu vurgulayan Feyziyev, Erdoğan'ın da törene katılım sağlamasının zaferi daha da muhteşem hale getirdiğini kaydetti.

Feyziyev, törende konuşan liderlerin hem dünyaya hem de Türk ülkelerine mesaj verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kardeşlik ve dostluğumuzun daha da pekiştiği, savaş sonrası yeni dönemin başladığı anonsunu verdiler. Yeni dönemde güçlerimizi pekiştirerek Türk dünyasının gelişmesi için gerekenleri yapacağız, artık savaşın olmaması bize yeni ufuklar açıyor. Türk dünyası kalkınma aşamasındadır. Bu aşamada Türkiye-Azerbaycan birliği büyük önem taşıyor. Zaferimizin başlıca nedenlerinden biri Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik ve dostluktur. Zor zamanda Türkiye'nin desteğini hissettik hep. Yüz iki yıl önce Kafkas İslam Ordusu yardıma gelerek Azerbaycan'ın bağımsızlığını korudu. Azerbaycan kutsal vatan savaşına başladığında Türkiye'nin desteğini hissettik. Azerbaycan halkı Türkiye'nin bu desteğini hiçbir zaman unutmayacaktır."

- "Erdoğan, Azerbaycan halkının kalbinden geçen mesajlar verdi"

Milletvekili Azay Guliyev, geçit töreninin, Azerbaycan'ın tarihi zaferinin dünyaya duyurulması açısından muhteşem bir gelişme olduğunu vurguladı.

Askeri törenle savaş aşamasından kalkınma ve yeniden yapılanma aşamasına geçildiğini belirten Guliyev, törende Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşliğin bir kez daha tüm dünyaya gösterildiğini kaydetti.

Guliyev, törende Erdoğan ve Türk askerlerinin yer almasından gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye ve Azerbaycan, Güney Kafkasya'da yeni bir jeopolitik durum oluşturdu. Bölgede artık güçler dengesi değişti. Türkiye artık bölgede tam kabul edilen ve kendi sözünü söyleyen bir güç." dedi.

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmaya da değinen Guliyev, şunları söyledi:

"Erdoğan, Azerbaycan halkının kalbinden geçen mesajlar verdi. Erdoğan, Azerbaycan'ın haklı bir mücadele yürüttüğünü bir daha teyit etti. 'Bu zafer Azerbaycan'ın helal zaferidir' dedi. Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun daha da güçleneceği mesajını verdi. Bunun da anlamı şöyledir. Bölgede kimler ne zaman Azerbaycan'a saldırı gerçekleştirse, Azerbaycan'ın hukukunu ihlal ederse bunun bedeli ağır olacaktır. Türkiye ile Azerbaycan'ın birliği hem tarihte hem de bugün bölgeye yeni nefes getirmiştir. Erdoğan'ın yakın gelecekte Şuşa'ya gideceği yönündeki açıklaması da takdirle karşılandı. Bu zafer geçidi, dostları sevindiren ve gururlandıran, düşmanlara ise korku salan tarihi bir olay oldu."



















