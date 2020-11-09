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Aktüel Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Mustafayev'den röportajını yayımlamayan AFP'ye tepki:
Aktüel

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Mustafayev'den röportajını yayımlamayan AFP'ye tepki:

"İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor' işte"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 00:57:07 -
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Mustafayev'den röportajını yayımlamayan AFP'ye tepki:

PARİS (AA) - Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, kendisiyle yapılan röportajı yayımlamayan Fransız haber ajansı Agence France Presse'e (AFP) tepki gösterdi.

Mustafayev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Röportajımı yayımlamayı kabul etmeyen AFP ve (muhabir) Didier Lauras'a yazık. Bize söz vermeyi ve yazılarımızı yayımlamayı reddeden Le Figaro ve diğer medyalara yazık. İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor işte." ifadesini kullandı.

Büyükelçi, Lauras'ın kendisine ve Olivier isimli birine gönderdiği mailin görselini de paylaştı. Mailde, "Konuşmaların içeriği göz önüne alındığında, haber yapmamayı karar verdik. Bahsettiği suçlamalar doğrulanamadı." ifadesine yer verildi.

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