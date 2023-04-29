Azerbaycan’dan Kahramanmaraş’a bin konut

Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’ta Azerbaycan, konut yapıyor…

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği ilk günden bu yana arama kurtarma ekiplerini Türkiye’ye gönderen Azerbaycan, bununla da kalmadı, depremzedelerin barınacağı konutları yapma kararı aldı.

Bugün de o konutların betonu döküldü.

Bin konutun temeli atıldı

TEKNOFEST’te katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş’a canlı bağlandı.

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Canlı yayında depremzedelerin yaşamını sürdüreceği bin konutun temeli, besmeleyle atıldı.

Binlerce kişinin katıldığı törende her iki lidere büyük sevgi gösterisi yapıldı.

"Adeta bir Azerbaycan şehri inşa etme kararı verdiler"

Buradaki törende bir konuşma yapan Erdoğan, “Malum Pazarcık merkezli depremde kardeşim Aliyev bizi hiç yalnız bırakmadı. Her zaman bizimle birlikte oldu. O da olmadı Kahramanmaraş’a bin kalıcı konut sözü verdi. Okuluyla, camisiyle, yurduyla ve birçok konseptiyle beraber adeta bir Azerbaycan şehri inşa etme kararı verdiler. Bugün bu vesile ile bunun temelini atıyoruz. İlham kardeşim, 1 senede bitmesi lazım diyor.” dedi.