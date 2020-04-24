  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Azerbaycan'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Malatya'da

2020-04-24 17:49:49 -
Azerbaycan'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Malatya'da

MALATYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Azerbaycan'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Malatya'ya ulaştı.

Uçakla Malatya Havalimanı'na gelen Türk vatandaşları, sağlık kontrolünün ardından, polis ekipleri eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle götürüldükleri Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildi.

Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı