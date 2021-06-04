Azerbaycan'dan flaş çağrı: Buna göz yummayın

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, "Ermenistan'ın uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesine ve kasıtlı mayın döşeme politikasına göz yummama" çağrısı yaptı.

Bakanlık, Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yayımladı.

Kelbecer'deki olayın, buradaki mayınların ateşkes anlaşmasından sonra geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan güçlerince kasten yerleştirildiğini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, burada Azerbaycan tarafına mümkün olduğu kadar çok zarar vermenin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, bir süre önce sınırda mayın döşemeye çalışan Ermenistanlı askerlerin Azerbaycan askerlerince alıkonulduğu anımsatılarak, "Bu, Ermenistan tarafının hem askerlerin hem de sivillerin can ve güvenliğine yönelik ciddi tehdit oluşturmaya ve böylece bölgedeki durumu daha da kötüleştirmeye devam ettiğini bir kez daha göstermektedir. Ermenistan'ın bu davranışı, bölgede barış, güvenlik ve iş birliğinin önünde büyük bir engel olmaya devam ediyor." denildi.

Azerbaycanlı sivillerin mayın kurbanı olmasının tüm sorumluluğunun Ermenistan'da olduğu belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplumu, Ermenistan'ın uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesine, kasıtlı mayın döşeme politikasına göz yummamaya ve Erivan yönetiminden uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Azerbaycan'ın kendi adına, barış ve güvenliği sağlamak için gerekli yasal önlemler de dahil olmak üzere her türlü tedbiri alacağı kaydedildi.

Başsavcıdan uluslararası kurumlara başvuru

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne resmi başvuruda bulundu.

Aliyev başvurusunda, Ermenistan'ın 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerini ağır şekilde ihlal ederek Azerbaycan topraklarını mayınladığını ve vatandaşların ölümüne neden olduğunu belirtti.

Ermenistan'ın bugüne kadar mayın haritalarını vermediğini hatırlatan Aliyev, uluslararası örgütleri ve dünya toplumunu, işlenen suçlarla ilgili olarak yetkileri dahilinde Ermenistan yönetimine karşı harekete geçmeye çağırdı.

Hayatını kaybedenlere şehit statüsü verilecek

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Kelbecer'de mayın patlaması sonucu yaşamını yitiren 3 kişiye şehit statüsü verileceği bildirildi.

Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının bu sabah patlaması sonucu 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Karabağ'da savaşın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 20 Azerbaycanlı sivil ve 7 asker hayatını kaybetmişti.