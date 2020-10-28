  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Aktüel

Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:35:57 -
Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı.

Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, Kovid-19 vakalarındaki artış gerekçe gösterilerek Lenkeran kenti ile Masallı ve Celilabad illerine giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi.

Karar gereği, 1 Aralık'a kadar başkent Bakü dahil 8 kent ile 13 ilde hafta sonları toplu taşıma araçları çalışmayacak.

Öte yandan ülkede bugün tespit edilen 988 vaka ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı ve toplam vaka sayısı 52 bin 137'e yükseldi.

Azerbaycan'da Kovid-19 nedeniyle 11 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 699'a yükseldi.

Bugüne kadar 1 milyon 319 bin 474 testin yapıldığı ülkede 42 bin 33 Kovid-19 hastası iyileşti, 9 bin 405 kişinin tedavisi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede
Gündem

Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Herkesi gülümseten anlar! İmama yapmadıkları şey kalmadı
Gündem

Herkesi gülümseten anlar! İmama yapmadıkları şey kalmadı

İstanbul Sultanbeyli’de bir camide insanın içini ısıtan görüntüler yaşandı. Namaz vakti camiye koşarak giren iki çocuk neşe içinde koştu, ar..
Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor
Gündem

Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış korkutuyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun, mesai saatlerini değiştirmesi, ev ziyaretlerini kı..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay