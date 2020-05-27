  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Azerbaycan’da koronadan can kaybı 54’e yükseldi

Azerbaycan’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e, ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 568’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:05:27 -
Azerbaycan’da koronadan can kaybı 54’e yükseldi

Azerbaycan’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e, ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 568’e yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 165 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 71 ve 63 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 78 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.


Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 568’e yükselirken, korona virüs tespit edilen 54 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 897 kişi ise taburcu oldu.


Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 280 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı