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Aktüel Azerbaycan'da "en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı" kayıtlara geçti
Aktüel

Azerbaycan'da "en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı" kayıtlara geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-28 16:37:34 -
Azerbaycan'da "en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı" kayıtlara geçti

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da 4 bin 212 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla "bugüne kadarki en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 114 bini aştı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 212 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 114 bin 25'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 1760 artarak 71 bin 691'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 32 artarak 1323'e çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 700 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 41 bin 11 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.

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