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Gündem Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu
Gündem

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'da sivil hedefleri vurmak için yerleştirdiği balistik füzeler Azerbaycan ordusu tarafından vuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 05:58:00 -
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 14 Ekim, yerel saatle 01: 00 civarında, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın işgal altında bulunan Kelbecer bölgesi ile sınıra yakın bir noktaya birkaç balistik füze sistemi yerleştirdiği ve bu bölgedeki füze sistemlerinin, Gence, Mingeçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivilleri ve altyapıyı hedeflediği açıklandı.

Yapılan açıklamada, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füzeli saldırının benzeri olmaması için ateşlemeye hazır duruma getirilen balistik füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

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