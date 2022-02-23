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Gündem Azerbaycan kalleş saldırıyı duyurdu
Gündem

Azerbaycan kalleş saldırıyı duyurdu

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı gruplarının, Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 14:22:00 -
Azerbaycan kalleş saldırıyı duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarının yerel saatle 10.05'te Füzuli kentinin Yukarı Veyselli köyü civarında bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

Olayla ilgili Azerbaycan askerleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı da aktarıldı.

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