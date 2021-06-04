  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail'i uyardılar: Katar parası ülkeye gelmezse saldırırız
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Sivasspor'dan Rıza Çalımbay kararı
Bakanlıklardan düzenleme! 28 gün sonra Türkiye'ye girişi tamamen durduruluyor
Dünya Azerbaycan acı haberi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan acı haberi dünyaya duyurdu

İşgalden kurtarılan Karabağ'da imzalanan ateşkesten bu yana mayınlar nedeniyle Azerbaycanlı 20 sivil ve 7 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 15:57:00 -
Azerbaycan acı haberi dünyaya duyurdu

Karabağ'da savaşın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 20 Azerbaycanlı sivil ve 7 asker hayatını kaybetti.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ile ateşkes mutabakatının imzalandığı 10 Kasım 2020'den bugüne kadar işgalden kurtarılan topraklarda, mayın nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, savaşın bittiği günden bugüne kadar 20 Azerbaycanlı sivil ile 7 asker, Ermenistan güçlerinin döşediği mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Söz konusu dönemde, 86 asker ile 29 sivil ise mayın patlaması sonucu yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay