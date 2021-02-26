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Gündem Ayşenur Arslan şimdi de polisleri, öğretmenleri ve kamu görevlilerini taciz ve tecavüzcü ilan etti!
Gündem

Ayşenur Arslan şimdi de polisleri, öğretmenleri ve kamu görevlilerini taciz ve tecavüzcü ilan etti!

CHP’nin kanalı Halk TV’de program sunan Ayşenur Arslan yeni bir skandala daha imza attı. Arslan, özellikle kişilerin mesleklerini vererek polisleri, öğretmenleri ve kamu görevlilerini taciz ve tecavüzcü ilan ederek zan altında bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 14:28:00 - 2021-02-26 14:45:20

Yalan ve iftira makinası Halk TV’de CHP’nin yalanlarını pohpohlayan isimlerden Ayşenur Arslan, “pes” dedirten bir skandala imza attı.

Meslek gruplarına çirkin iftira

Arslan, bu kez de mesleklerin isimlerini özellikle vererek polisleri, öğretmenleri ve kamu görevlilerini taciz ve tecavüzcü ilan etti.

Devlet memurlarını çirkin ithamla zan altında bırakan Arslan’a sosyal medyada tepki yağarken hukuki bir adımın gelip gelmeyeceği merak konusu.

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