Aynı dizileri tekrar tekrar izleyenler dikkat! Yalnızlık çekiyor olabilirsiniz

Yıllar evvel yayınlanan dizi ya da filmleri tekrar tekrar izliyor musunuz?

Bu sizi iyi mi hissettiriyor?

Yeni yapımlardan zevk almıyor musunuz?

Aslında tüm bunların bilimsel bir nedeni var.

Houston Üniversitesi'nden Psikolog Jaye Derrick'in de aralarında bulunduğu araştırmacılar bu konuyu derinlemesine araştırdı.

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YALNIZLIK DUYGUSUNU ORTADAN KALDIRIYOR

Derrick, insanların doğuştan ait olma ihtiyacına sahip olduğunu söylüyor.

"Barınmaya ihtiyaç duyduğumuz gibi diğer insanlara da ihtiyacımız var ve biz çok sosyaliz" diyen Derrick ve meslektaşları, insanların kendilerini yalnız hissettiklerinde veya reddedildiklerinde olası bir bağlantı kaynağı olarak en sevdikleri televizyon programlarına yönelip yönelmediklerini merak etti.

2009 yılında bir dizi çalışma yayınladılar.

Araştırmalardan birinde katılımcılara yakın oldukları biriyle kavga ettiklerini yazmaları istendi.

Derrick, verilerinin, insanların kavga ettikleri bir zamanı düşündüklerinde, reddedilme ve olumsuz ruh hallerinde artış hissettiklerini ve bunun da özgüvenlerini düşürdüğünü gösterdi.

Fakat en sevdikleri televizyon programı hakkında düşünmeye devam ederlerse, reddedilmenin tüm bu tipik etkileri ortadan kayboldu.

Psikoloji profesörü Shira Gabriel konuyla alakalı şunları söyledi:

"Hayatlarımızdaki gerçek gruplarla televizyonda gördüklerimiz arasında ayrım yapacak şekilde evrimleşmedik. Gerçek olmadıklarını bilsek de bize gerçek geliyorlar.”

DUYGUSAL AÇIDAN RAHATLATIYOR

Televizyon izlemeyi nispeten pasif bir aktivite olarak düşünme eğiliminde olsak da Derrick, favori olmayan çeşitli programları izlemenin aslında enerji alabileceğini söylüyor.

Eğer stresliyseniz, yorgunsanız ya da çok çalışıyorsanız, favori olmayan bir programı izlemenin yardım etmek yerine soruna katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

Sevdiğiniz bir programın pek çok kez izlediğiniz yeni bölümü ise enerji verebiliyor.

Ayrıca filmde ya da dizide hikayeyi ve ne olacağını zaten bildiğinizde, bundan dolayı hayal kırıklığına uğramanız, korkmanız veya üzülmeniz daha az olası.

STRESİ UZAKLAŞTIRIYOR

Başka bir çalışmada Derrick, tanıdık bir kurgusal dünyanın insanların öz kontrollerini düzenlemelerine nasıl yardımcı olduğunu keşfetmek için bir çift deney kullandı.

Araştırma, insanların çaba gerektiren bir şey yaptıklarında ve öz kontrollerinde azalma yaşadıklarında, en sevdikleri televizyon programlarına daha fazla ilgi duyduklarını ortaya çıkardı.

En sevdikleri televizyon programlarını izledikten sonra daha fazla enerjiye sahip olduklarını bildirdi.

Derrick, eğer yorucu bir gün geçirdiyseniz sevdiğiniz bir TV programını yeniden izlemenin gerçekten de stresten kurtulmanıza yardımcı olabileceğini söylüyor.