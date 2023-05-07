Aynı apartmana 12 gün arayla 2 hırsız girdi! İki hırsız da kameraya takıldı, bina sakinleri tedirgin..

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan bir apartmanda, iddiaya göre, geçtiğimiz aylarda 12 gün arayla iki kez hırsızlık olayı yaşandı.

Apartman sakinlerinin verdiği bilgiye göre 28 Mart günü gece saatlerinde binanın dış kapısını rahatça açan bir erkek şahıs dakikalar içinde giriş katındaki bisikleti alıp ayrılıyor.

İki hırsız da kameraya takıldı

Daha sonra 8 Nisan tarihinde bir başka erkek şahıs ise yine aynı apartmana girip çatı katında bulduğu bir çantayı alıyor. İki şüphelinin apartmana girişleriyle hırsızlık yapıp binadan çıkış anları güvenlik kamerasına anbean yansıyor.

12 gün içinde iki kez binalarında yaşanan hırsızlık olayları sonrası apartman sakinleri tedirgin yaşıyor.