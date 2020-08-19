  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AYM'den "basit yargılama usulü"ne ilişkin iptal kararı
Aktüel

AYM'den "basit yargılama usulü"ne ilişkin iptal kararı

Gerekçeden: - "İtiraz konusu kural, yargılama aşamasında olup henüz hüküm kurulmamış, dolayısıyla yeni bir yargılama usulünün uygulanabileceği dosyalarda ceza miktarı üzerinde fail lehine etkisi olan basit yargılama usulünün belirli bir tarihten sonra kovuşturma aşamasına geçilmiş dosyalarla sınırlı olarak uygulanmasını öngörmek suretiyle Anayasa'nın 38. maddesini ihlal etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:38:24 -
AYM'den "basit yargılama usulü"ne ilişkin iptal kararı

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yasalaşan ilk yargı paketiyle başlatılan "basit yargılama usulü"nün, 1 Ocak 2020 itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş dosyalarda uygulanmamasını öngören kuralı iptal etti.

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) ilk yargı paketiyle eklenen ve "1 Ocak 2020 itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda basit yargılama usulünün uygulanamayacığı"nı öngören hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, oy çokluğuyla, "kovuşturma evresine geçilmiş" ibaresinin aynı bentte yer alan "basit yargılama usulü" yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti.

Gerekçede, itiraz konusu kuralın belirli bir tarihten önce "kovuşturma aşaması"na geçilmiş dosyalarda "basit yargılama usulü"nün uygulanmayacağını öngördüğü belirtildi.

CMK'de basit yargılama usulünün uygulanması sonucunda mahkumiyet kararı verilmesinde sonuç cezada dörtte bir oranında indirim yapılmasının öngörüldüğüne işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"İtiraz konusu kural, yargılama aşamasında olup henüz hüküm kurulmamış, dolayısıyla yeni bir yargılama usulünün uygulanabileceği dosyalarda ceza miktarı üzerinde fail lehine etkisi olan basit yargılama usulünün belirli bir tarihten sonra kovuşturma aşamasına geçilmiş dosyalarla sınırlı olarak uygulanmasını öngörmek suretiyle Anayasa'nın 38. maddesini ihlal etmektedir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba iddia: Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti
Dünya

Bomba iddia: Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti

Yunanistan'da gündeme bomba gibi düşen haberde, Rusya'nın Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de yardım ettiği iddia edildi.
Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor
Dünya

Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor

BAE'nin İsrail'le normalleşme adımlarını atmasından 2 ay önce, İsrail medyası Zayed'in 25 yıldır kendilerine çalıştığı itiraf etti. ..
PKK elebaşı Karasu örgütün bitişini böyle anlattı: Türk Devleti politika değiştirdi
Gündem

PKK elebaşı Karasu örgütün bitişini böyle anlattı: Türk Devleti politika değiştirdi

Terör örgütü PKK'nın sözde elebaşlarından olan Mustafa Karasu, verdiği bir röportajda Türkiye'nin artık eskisi gibi vur çık operasyonlar yap..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı