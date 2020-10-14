AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' paylaşımı ne anlama geliyor?

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası birçok kesimden tepki geldi. Engin Yıldırım, darbe imalı paylaşımını gelen tepkilerin ardından sildi.

Bazı vatandaşlar Twitter'da, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımının ardından 'ışıklar yanıyor' ne anlama geliyor? şeklinde araştırıyor. Peki 'ışıklar yanıyor' ne demek? 'Işıklar yanıyor' ifadesinden darbe iması nasıl anlaşılır?

'Işıklar yanıyor?' ne anlama geliyor?

Sorunun cevabını yıllar önce 32. Gün programını sunan Mehmet Ali Birand veriyor. Birand, çekilen videoda her kriz gecesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerine bakmanın bir alışkanlık haline geldiği ifade ediyor. Genelkurmay binasının ışıklarının kapalı olması durumunda bir sorun olmadığı belirtilirken, ışıkların yanması durumunda ise orduda bir tedirginlik olduğunun anlaşılması gerektiği ifade edildi.