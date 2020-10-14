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Gündem AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' paylaşımı ne anlama geliyor?
Gündem

AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' paylaşımı ne anlama geliyor?

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Darbe iması bulunan "Işıklar yanıyor" ne demek? Işıklar yanıyor ne anlama geliyor? Mehmet Ali Birand tarafından sunulan 32.Gün programında ışıkların yanmasının ne anlama geldiği çok net ifade ediliyor...

Yeniakit Publisher
2020-10-14 01:55:00 -

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası birçok kesimden tepki geldi. Engin Yıldırım, darbe imalı paylaşımını gelen tepkilerin ardından  sildi. 

Bazı vatandaşlar Twitter'da, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımının ardından 'ışıklar yanıyor' ne anlama geliyor? şeklinde araştırıyor. Peki 'ışıklar yanıyor' ne demek? 'Işıklar yanıyor' ifadesinden darbe iması nasıl anlaşılır? 

'Işıklar yanıyor?' ne anlama geliyor?

Sorunun cevabını yıllar önce 32. Gün programını sunan Mehmet Ali Birand veriyor. Birand, çekilen videoda her kriz gecesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerine bakmanın bir alışkanlık haline geldiği ifade ediyor. Genelkurmay binasının ışıklarının kapalı olması durumunda bir sorun olmadığı belirtilirken, ışıkların yanması durumunda ise orduda bir tedirginlik olduğunun anlaşılması gerektiği ifade edildi.

AYM üyesinden darbe imalı ilginç paylaşım
AYM üyesinden darbe imalı ilginç paylaşım

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