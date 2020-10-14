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Gündem AYM üyesinin darbe imasına Adalet Bakanı Abdulahmit Gül'den tokat gibi cevap
Gündem

AYM üyesinin darbe imasına Adalet Bakanı Abdulahmit Gül'den tokat gibi cevap

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı “ışıklar yanıyor” mesajına tokat gibi cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 07:55:00 - 2020-10-14 08:00:37
AYM üyesinin darbe imasına Adalet Bakanı Abdulahmit Gül'den tokat gibi cevap

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesinin binasının görselini "ışıklar yanıyor" notuyla paylaştı. Yıldırım'ın bu paylaşımı sosyal medyada ve siyasiler tarafından yoğun tepki ile karşılandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Yıldırım'a adeta hukuk dersi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır." ifadelerini kullandı.

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