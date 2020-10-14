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Gündem AYM Üyesinden skandal tweet! AYM üyesine ‘trollüğün lüzumu yok’ cevabı
Gündem

AYM Üyesinden skandal tweet! AYM üyesine ‘trollüğün lüzumu yok’ cevabı

Anayasa Mahkemesi CHP’li Enis Berberoğlu hakkında yerel mahkemeden yeniden yargılama yapmasını istemesi ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararında direnmesi sonrasında, AYM Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım sosyal medya hesabından “Işıklar yanıyor” diyerek AYM binasının fotoğrafını paylaşması tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:39:00 -
AYM Üyesinden skandal tweet! AYM üyesine ‘trollüğün lüzumu yok’ cevabı

“Işıklar yanıyor” ifadesi, darbe söylentileri olduğu dönemlerde Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesi için kullanılıyordu.

Engin Yıldırım daha sonra yaptığı paylaşımda “’Işıklar yanıyor’ derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil” deken, Yıldırım’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Mustafa Akış’tan sert cevap geldi. Akış, “Böyle bir tweet hukuki bir tartışmayı hukuki olmaktan çıkarır. Aklı başında herkes bu yazılanın ne anlama geldiğini bilir. Herkes (AYM Üyesi de olsa) aklını başına almalı, tavır ve davranışına dikkat etmelidir. Hiç kimse layüsel değildir... Hakim cübbesi ile trollüğün lüzumu yoktur” ifadelerini kullandı.

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