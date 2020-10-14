AYM Üyesinden skandal tweet! AYM üyesine ‘trollüğün lüzumu yok’ cevabı

“Işıklar yanıyor” ifadesi, darbe söylentileri olduğu dönemlerde Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesi için kullanılıyordu.



Engin Yıldırım daha sonra yaptığı paylaşımda “’Işıklar yanıyor’ derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil” deken, Yıldırım’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Mustafa Akış’tan sert cevap geldi. Akış, “Böyle bir tweet hukuki bir tartışmayı hukuki olmaktan çıkarır. Aklı başında herkes bu yazılanın ne anlama geldiğini bilir. Herkes (AYM Üyesi de olsa) aklını başına almalı, tavır ve davranışına dikkat etmelidir. Hiç kimse layüsel değildir... Hakim cübbesi ile trollüğün lüzumu yoktur” ifadelerini kullandı.