AYM üyesinden darbe imalı ilginç paylaşım

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan bu akşam saatlerinde garip bir sosyal medya paylaşımı geldi. Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.

Skandal paylaşıma tepki yağdı

Avukat Mustafa Doğan İnal sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'a tepki gösterdi.

İnal Twetter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

AYM Üyesi Engin Yıldırım eski Türkiye'nin darbeci ve vesayetci günlerindeki "genelkurmayın ışıkları yanıyor" vurugusuna öykünen bu tweeti ile yeni dönemde bosalan vesayet alanlarını "biz" mi dolduracağız demek istiyor acaba?

Yiğit Bulut'tan sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Baş danışmanı Yiğit Bulut da skandal paylaşıma sert tepki gösterdi.

Yiğit Bulut yaptığı açıklamada "AYM üyesi 'ışıklar yanıyor' diyerek, Büyük Türk Milleti’nin Atatürk’ünü de alet ederek, darbe tehditleri savuruyorsa, söylenecek tek bir cümle var; büyük Türk milleti olarak bekliyoruz, buradayız. Gelmeyen bizi boşa bekleten şerefsizdir!" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı cevap verdi

İçişleri Bakanlığı'nın resmi twitter hesabından Yıldırım'a yanıt gibi bir mesaj paylaşıldı. Bakanlığın ışıklarının yandığı iki fotoğrafın olduğu mesajda "Işıklarımız hiç sönmüyor." notu yer aldı.

Bülent Turan: Bu ne saçmalık, kendinize gelin!

Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir!

AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız!

Bı imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?!

Bu ne saçmalık, kendinize gelin!

Mehmet Muş: Hiçbir kurum yada kişi milli iradeye gözdağı veremez

Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren "AYM'nin ışıkları yanıyor" sözlerini kınıyoruz.

Hiçbir kurum yada kişi milli iradeye gözdağı veremez.

Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez!