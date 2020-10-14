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Gündem AYM üyesi Yıldırım'ın darbe imalı tweetine vatandaşlardan tepki
Gündem

AYM üyesi Yıldırım'ın darbe imalı tweetine vatandaşlardan tepki

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı 'ışıklar yanıyor' tweetine vatandaşlardan tepki yağdı. 15 Temmuz'da tankların altına yatan millet, Yıldırım'a en güzel cevapları verdi. İşte o tweetlerden bazıları....

Yeniakit Publisher
2020-10-14 01:29:00 -
AYM üyesi Yıldırım'ın darbe imalı tweetine vatandaşlardan tepki

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın Anayasa Mahkemesinin binasını paylaştığı fotoğrafın üstüne “ışıklar yanıyor” şeklinde attığı ‘darbe’ imalı mesajı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Darbeci zihin yapısıyla tehditvari söylemde bulunan AYM üyesi Engin Yıldırım’ın ‘ışık' tweetine; İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan, ‘Işıklarımız hep yanıyor’ tweetinin ardından birçok kesimden de tepki geldi.

15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlere karşı tank kullanmayı bir gecede öğrenen, tankların altında yatarak vatanı koruyan millet sosyal medya üzerinden darbe imalı tweete ‘kapak’ şeklinde cevaplar verdi.

İşte o tweetlerden bazıları:

AYM üyesinin ışık tweetine tepkiler yağıyor
AYM üyesinin ışık tweetine tepkiler yağıyor

Gündem

AYM üyesinin ışık tweetine tepkiler yağıyor

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