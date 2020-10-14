AYM toplantısı sona erdi! Darbe imasında bulunmuştu...
Anayasa Mahkemesi'nin AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" başlıklı darbe iması ve yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararı ile ilgili olağanüstü toplantısından karar çıkmadı.
Anayasa Mahkemesi'nin olağanüstü toplantısında karar çıkmadı.
Anayasa Mahkemesi'nin, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararı ile ilgili olağanüstü toplantısı sona erdi.
Saat 14:00'te başlayan toplantı yaklaşık 3 buçuk saat sürdü.
Toplantıda yüksek mahkeme üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" başlıklı tepki çeken sosyal medya paylaşımı da görüşüldü ancak karara bağlanamadı.