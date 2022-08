AYM fırsatçıları sevindirdi

YENİ AKİT ANKARA

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin başvurusu üzerine, 30 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, tüketim ürünlerinde fırsatçılığın önüne geçilmesi ve fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla çıkarılan Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptaline oy çokluğuyla karar verdi. İptal kararıyla, vatandaşın sırtından vurgun yapan fırsatçılara gün doğdu.

AYM kararına göre Yüksek Mahkeme, CHP’nin Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü. Mahkeme CHP’nin, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 4. maddesinde fiyat istikrarını sağlama görevinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında olduğu ve bankanın bağımsızlığının komiteye verilen görev ve yetkilerle ortadan kaldırıldığı yönündeki iptal talebi gerekçelerini inceledi. Değerlendirmelerin ardından Anayasa Mahkemesi, Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline oy çokluğuyla karar verdi.

Bu vatandaşa kazıktır

Konuyu Akit’e değerlendiren TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, kararın vatandaşın aleyhine olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın menfaatleri doğrultusunda bu komitenin kurulması için kararname yayınladı. Küresel anlamda yaşanan bir sıkıntıdan dolayı fırsatçılara gün doğdu. Biz yıllarca siyasi ve ekonomik istikrarla ülkemizin kalkınmasını sağladık. Ancak atılan adımlardan rahatsız olanlar ekonomik anlamda ülkemizi zora sokmaya çalışıyorlar bunu da herkes biliyor. Dışarıdan oynanan oyunlarla beraber içeride de atılan adımlardan rahatsız olanlar bu tür girişimlerle ülkemizin kalkınmasını ve güçlenmesini yavaşlatmak istiyorlar. İşte en büyük örnek CHP’dir. Biz ekonomik istikrarın her zaman sağlanmasından yanayız. Bunun için de ilgili kurumlarımız gerekli yaptırımları uyguluyorlar. Biz piyasada istikrarın devam etmesi için her türlü önlemi almaya hazırız. Vatandaşın menfaati bizim için her şeyden öndedir. Bu komite vatandaşın menfaati için kuruldu.”

İstikrar sağlanmıştı

Kararname ile kurulan Fiyat İstikrarı Komitesi’nin görev ve yetkileri şu şekilde belirlenmişti: Fiyat İstikrarı Komitesinin görev ve yetkileri MADDE 3- Fiyat İstikrarı Komitesinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek. b) Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak. c) Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.